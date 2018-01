Jane Fonda queria que cena de sexo com Redford durasse mais em 'Nossas Noites'

Jane Fonda queria que a cena de sexo em seu novo filme com Robert Redford durasse mais tempo, disse a atriz norte-americana de 79 anos nesta sexta-feira, 1, quando sua mais recente colaboração ao cinema, Nossas Noites, estreou no Festival de Cinema de Veneza.

“Eu vivo para cenas de sexo com ele”, afirmou Jane Fonda aos jornalistas em Veneza. “Ele é um grande beijador, então foi divertido beijá-lo nos meus 20 anos e beijá-lo novamente em meus quase 80.”

Meio século depois de formarem um jovem casal em “Descalços no Parque”, Jane Fonda e Redford se reúnem em uma produção da Netflix, dirigida pelo cineasta indiano Ritesh Batra, sobre ter outra chance de amor no final da vida.

Redford, também produtor do filme, queria fazer o filme porque poucos são voltados para o público mais velho.

Ele também queria fazer outro filme com Jane Fonda antes de morrer.

Tanto Redford, de 81 anos, como Jane Fonda foram homenageados no festival nesta sexta-feira com o Leão de Ouro pela carreira que construíram.

“Jane e eu temos uma longa história no cinema e queria que tivéssemos outra chance e estamos envelhecendo”, disse ele.

O filme, que foi exibido na seção fora de competição do festival, conta a história de Addie Moore e Louis Waters, dois vizinhos aposentados e viúvos que vivem em uma pequena cidade no Estado norte-americano do Colorado.

Eles se conhecem bem, mas raramente se falam. Isso muda quando Addie bate na porta de Louis uma noite e pergunta: “Você ficaria interessado em vir para minha casa em algum momento para dormir comigo?”

O que começa como simplesmente uma conversa para ajudar Addie a adormecer, logo vai se aprofundando.

Eles começam a compartilhar arrependimentos sobre eventos que mudaram suas vidas no tempo em que eram casados - o caso extraconjugal de Louis e a perda de uma filha de Addie - e as difíceis relações com os filhos adultos.

“Para mim, o filme é sobre esperança”, declarou Jame Fonda sobre a adaptação de um romance de Kent Haruf.

Embora Redford tenha lamentado fato de que quando você envelhece “você tem que desistir de certas coisas”, Fonda disse que, pelo menos, quando se trata de amor e sexo, envelhecer é uma coisa boa.

“Isso fica melhor porque somos mais corajosos, o que diabos temos a perder? Então minha pele cai, e também a dele. Você conhece seu corpo melhor, então você não tem medo de pedir o que precisa”, disse ela.

“Então, embora nunca vemos realmente o sexo nesse nosso filme, acho ótimo que eles ainda querem fazer sexo e que eles façam e se tornam profundamente juntos”, acrescentou.