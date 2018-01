Jane Fonda e Robert Redford serão homenageados no Festival de Veneza 2017

A atriz americana Jane Fonda e seu compatriota, o ator e diretor Robert Redford, serão agraciados com o Leão de Ouro pela carreira no próximo Festival de Cinema de Veneza, segundo anunciaram nesta segunda-feira os organizadores.

A entrega do prêmio acontecerá no dia 1 de setembro no Palácio do Cinema no Lido, antes da projeção fora de concurso do filme Our souls at night, do Netflix e protagonizado pelos premiados.

O diretor da Festival, Alberto Barbera, descreveu Fonda, que ganhou dois Oscars por seus papeis nos filmes Klute (1972) e Amargo Regresso (1979), como "uma das maiores protagonistas da cena cinematográfica internacional" que "demonstrou uma incessante capacidade de se reinventar".

Barbera destacou sua "existência marcada por paixões intensas, vivida sob o lema da independência de toda forma, com uma generosidade comovente e vulnerável", como ativista política e social, "sex symbol", escritora e ícone feminista.

Sobre Redford, o diretor do Festival disse que além de um "narrador excepcional", é um "ator instintivo e ao mesmo tempo reflexivo, dotado de uma atenção pelo detalhe" e destacou sua "combinação de rigor, inteligência e graça".

Our souls at night, que será distribuído pela plataforma Netflix neste ano, narra a história entre a viúva Addie Moore (Fonda) e seu vizinho Louis Waters (Redford), dois desconhecidos que apesar da proximidade não mantiveram um contato durante décadas.

O 74º Festival Internacional de Cinema de Veneza será realizado entre 30 de agosto e 9 de setembro.