Jane Fonda e John Travolta serão homenageados no Festival de Cannes, na seção de clássicos

A 71ª edição do Festival de Cannes fará uma homenagem aos atores americanos Jane Fonda e John Travolta na seção de clássicos do evento, que apresenta filmes antigos e restaurados para aproximar o público à "a memória do cinema".

Na presença de Fonda será exibido o documentário Jane Fonda in Five Acts, de Susan Lacy, que relembra a carreira cinematográfica da atriz, seu lugar na história do século 20 e seus antigos relacionamentos amorosos.

Travolta atrairá todos os olhares com a exibição de Grease: Nos Tempos da Brilhantina, o musical que lançou o ator à fama internacional em 1978.

Além disso, Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché, de Pamela B. Green, recordará a trajetória da "primeira mulher cineasta, produtora e diretora de estúdio da história do cinema".

No total, serão 20 filmes que misturam "tesouros desconhecidos" e obras cinematográficas consagradas, com o depoimento ao vivo de produtores, distribuidores, diretores e pessoas que trabalharam pela sobrevivência dessas produções.

Cannes já havia indicado que nesta edição, que será realizada de 8 a 19 de maio, comemorará o 50º aniversário de 2001: Uma Odisséia no Espaço, de Stanley Kubrick, com a pré-estréia mundial de uma cópia que respeita o formato original de 70 milímetros.

O centenário do nascimento de Ingmar Bergman (1918-2007) também renderá uma homenagem com a exibição da obra mais célebre do diretor sueco, "O Sétimo Selo" (1957), e de dois documentários sobre a sua trajetória.

Outro destaque da seção, segundo os organizadores, será a presença de Beatrice Welles, filha do diretor e produtor Orson Welles, que apresentará o documentário "The Eyes of Orson Welles", de Mark Cousins.