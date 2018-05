Jane Fonda conquista a plateia do Festival de Cannes

A atriz norte americana Jane Fonda seduziu a plateia do Festival de Cannes hoje, 12, ao prestigiar a estreia de um documentário sobre sua vida, Jane Fonda em Cinco Atos, dirigido pela cineasta Susan Lacy. O filme repassa a vida da atriz em cinco atos com imagens de arquivo e de seus filmes, entrevistas com familiares e parceiros como Robert Redford.

Filha do mítico ator Henry Fonda, Jane Fonda, em seus respectivos casamentos com Roger Vadim (1965-1973), Tom Hayden (1973-1990) e Ted Turner (1991-2001) se metamorfoseou até encontrar a si mesma, do mito erótico de "Barbarella", que rodou sob as ordens de de Vadim, à militante comprometida contra a guerra do Vietnã e com o direitos das minorias.

A atriz, que ganhou o Oscar por duas vezes, a primeira por "Klute" (1971), dirigido por Alan J. Pakula, lamenta no documentário que tenha recorrido à cirurgia plástica. "Detesto a idea de ter feito plástica para me sentir bem; gostaria de ter sido mais valente".