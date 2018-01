Jane Campion presidirá júri do Festival de Cannes

A diretora neo-zelandesa Jane Campion será a presidente do júri do Festival de Cannes deste ano, que será realizado entre os dias 14 e 25 de maio. O anúncio foi feito nesta terça feira pelos organizadores da mostra. Campion é a única mulher a ter recebido a Palma de Ouro, láurea máxima do festival. Em 1986, ela a conquistou pelo curta-metragem Peel, e sete anos depois pelo longa O Piano.

O presidente do Festival, Gilles Jacob, fez elogios a diretora. "Jane Campion nasceu e, com ela, um estilo. Logo vieram Sweetie, O Piano e o recente O Brilho de Uma Paixão, esse filme maravilhoso em que a poesia circula como nunca." Campion disse que, desde sua participação em Cannes nos anos 1980, sua admiração pela mostra só tem crescido. "Em Cannes há a combinação do glamour da indústria, dos astros, das festas e das praias, mas mantendo rigorosamente a mentalidade do Festival sobre a arte e a excelência do novo".

A diretora sucede Steven Spielberg na presidência do júri. Campion, que nasceu em uma família de artistas, estudou antropologia e foi pintora antes de optar pelo cinema. Ela comandou sete longas-metragens, além de filmes para TV e curtas. Seu trabalho mais recente é a minissérie Top Of The Lake, produzida no ano passado. Além da Palma de Ouro, ela também foi premiada com o Oscar de Melhor Roteiro Original por O Piano. (com Agências Internacionais).