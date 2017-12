Jamie Foxx interpretará Mike Tyson no cinema

O ator Jamie Foxx interpretará o ex-boxeador Mike Tyson nos cinemas, um filme que terá roteiro de Terence Winter (O Lobo de Wall Street, 2013), publicou nesta quarta-feira a revista Variety. Rick Yorn, manager de Fox, será o produtor do projeto, que ainda não tem um estúdio encarregado da distribuição.

Tyson, uma das figuras mais polêmicas do esporte americano, conhecido pela força e pela ferocidade sobre o ringue, se tornou o maior pugilista do mundo no final dos anos 80 e em uma das personalidades mais polêmicas e famosas da sociedade americana. Ele ganhou fama desde jovem pela velocidade, força física e a imensa capacidade de causar confusão fora do ringue.

Nascido em Nova York em 30 de junho de 1966, Tyson estreou profissionalmente em 1985 e conquistou o cinturão dos pesos pesados um ano depois. Ele perdeu a coroa em 1990 para Buster Douglas e a recuperou em 1996 de Frank Bruno. Nesse meio tempo ele foi condenado pelo estupro de uma das candidatas ao Miss América e ficou três anos preso.

Depois perdeu o título novamente para Evander Holyfield e sua carreira degringolou. Ele voltou a perder do mesmo rival em 1997 e voltou à prisão, dessa vez por agredir um homem em um bar. Ele recuperou a liberdade em 1999 e venceu vários pugilistas de segunda e terceira categoria, mas no primeiro combate sério, contra Lennox Lewis, em 2002, foi derrubado em oito assaltos.

Já Foxx é um veterano em papeis ligados ao mundo esportivo. Ele interpretou o assistente Dwight "Bundini" Brown em Ali (2001), o filme de Michael Mann sobre o também boxeador Muhammad Ali, e o quarterback Willie Beamen em Um Domingo Qualquer (1999), de Oliver Stone. Já o roteirista foi indicado ao Oscar por O Lobo de Wall Street.