Jamie Foxx e Robert Downey Jr. estrelam filme de Joe Wright LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Jamie Foxx, Robert Downey Jr. e Rachael Harris vão estrelar o novo filme de Joe Wright (de "Desejo e Reparação"), um drama musical chamado "The Soloist". Foxx fará o papel de um músico sem-teto e esquizofrênico que sonha em tocar na sala Disney Hall, em Los Angeles. Downey Jr. será um colunista do jornal Los Angeles Times, cujos artigos inspiraram o filme. Harris será sua colega de trabalho. O projeto da DreamWorks começará a ser rodado no próximo mês.