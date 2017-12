James Wan, de 'Velozes e Furiosos 7', assumirá direção de 'Aquaman'

LOS ANGELES - O diretor de Velozes e Furiosos 7, James Wan, foi o escolhido pela Warner Bros. para assumir o filme de Aquaman, que será protagonizada por Jason Momoa, informou nesta quarta-feira o estúdio em comunicado.

Para Wan representa o retorno à companhia com a qual trabalhou no filme de terror Invocação do Mal, para o qual já prepara a sequência, que chegará às salas de cinema em junho de 2016.

Aquaman, o rei dos sete mares e imperador da Atlântida, é um dos personagens da DC Comics que serão introduzidos no filme Batman e Superman: Alvorecer da Justiça e que depois retornarão em Liga da Justiça, ambos dirigidos por Zack Snyder.

"O filme de Aquaman será uma de nossas grandes apostas e o currículo de James demonstra que é capaz de assumir qualquer tipo de projeto graças a seu incrível talento criativo e sua voz própria", afirmou Greg Silverman, diretor do estúdio.

Além da direção, Wan revisará o roteiro escrito por Kurt Johnstad e Charles Roven. O filme será produzido por Deborah Snyder e Zack Snyder e chegará às salas americanas em 2018.

Lançado em abril, Velozes e Furiosos 7 é, por enquanto, a quarta maior arrecadação da história, com mais de US$ 1,5 bilhão no mundo todo.