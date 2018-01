James Cameron vai rodar novo filme na Nova Zelândia O cineasta americano James Cameron rodará na Nova Zelândia parte de Avatar, o seu primeiro filme após Titanic (1997), uma história de ficção científica de proporções épicas que contará com os últimos avanços digitais e tecnológicos. Segundo informou nesta quarta-feira o jornal Dominion Post, a filmagem de Avatar começa em abril, nos estúdios Miramar, do cineasta neozelandês Peter Jackson. A Weta Digital, companhia de Jackson encarregada dos efeitos especiais, terá a missão de dar verossimilhança ao mundo idealizado por Cameron para a sua fábula ecológica, no novo formato digital 3D. O filme, que também terá localizações em Los Angeles (Estados Unidos), vai incorporar animações para criar, nas palavras de Cameron, "um outro mundo, um completo ecossistema de plantas e criaturas fantasmagóricas e um povo de grande cultura". O ator principal será o australiano Sam Worthington. Ele interpretará um ex-marine que tenta colonizar um planeta rico em biodiversidade, enfrentando a resistência de seus habitantes. A atriz americana de origem dominicana Zoe Saldaña vai representar uma extraterrestre pela qual o personagem de Worthington se apaixona.