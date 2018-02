James Cameron pode dirigir Angelina Jolie em 'Cleópatra 3D'

O diretor James Cameron, de Titanic e Avatar, pode dirigir Angelina Jolie no novo filme sobre a rainha Cleópatra, em versão 3D, de acordo com o site Deadline Hollywood. A produção da Sony Pictures baseia-se no livro Cleópatra: uma vida, escrito pela norte-americana Stacy Schiff, vencedora do Prêmio Pulitzer de não-ficção. Para ela, fisicamente, Angelina é a protagonista perfeita.

A copresidente da Sony, Amy Pascal, disse que a atriz nasceu para interpretar a "maior heroina da história". Após a declaração do roteirista Bran Helgeland, segundo quem "o roteiro é brilhante e merece tratamento épico", a executiva acelerou as negociações e pretende começa a rodar Cleópatra 3D em 2011.

O filme será produzido por Scott Rudin, que comprou os direitos do livro para a adaptação ao cinema. "Cleópatra 3D está sendo desenvolvido para e com Angelina Jolie", disse Rudin.

Cleópatra estreou no cinema em 1963, com Elizabeth Taylor no papel principal. A direção ficou a cargo de Joseph L. Mankiewicz.