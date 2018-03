James Cameron lidera com folga lista dos mais ricos de Hollywood

O diretor James Cameron lucrou com o sucesso mundial de Avatar nas bilheterias, tornando-se a figura de Hollywood que ganhou mais dinheiro em 2010, superando sem dificuldade o ator Johnny Depp, o segundo colocado.

Cameron faturou estimados 257 milhões de dólares no ano passado por escrever, produzir e dirigir seu sucesso em 3D Avatar. Os cálculos foram baseados na bilheteria líquida de 1,95 bilhão de dólares do filme em 2010, além da parcela de Cameron nas vendas do filme em DVD e TV paga, segundo pesquisa da revista Vanity Fair, divulgada na quarta-feira, sobre as 40 figuras de Hollywood que ganharam mais no ano passado.

O diretor de 56 anos superou facilmente o ator Johnny Depp, segundo colocado, que ganhou 100 milhões de dólares por sua atuação em vários filmes em 2010, incluindo Alice no País das Maravilhas e O Turista, além de adiantamentos pelo próximo filme da série Piratas do Caribe, previsto para chegar aos cinemas em maio.

A lista da Vanity Fair incluiu apenas profissionais criativos - produtores, roteiristas, atores, etc. - e o dinheiro que ganham com filmes. Não inclui rendimentos com projetos não relacionados ao cinema, como publicidade ou programas de TV.

Steven Spielberg recebeu 80 milhões de dólares em royalties de parques temáticos da Universal, além de honorários de consultoria e pela direção e produção do ainda inédito War Horse, ficando à frente do diretor de A Origem, Christopher Nolan, que recebeu 71,5 milhões de dólares.

O astro de A Origem, Leonardo DiCaprio, foi o quinto nome da lista, tendo recebido 62 milhões de dólares.

O sexto colocado foi o diretor de Alice no País das Maravilhas, Tim Burton, com 53 milhões de dólares - 3 milhões mais que o ator Adam Sandler, cuja receita no ano passado se deveu principalmente a honorários adiantados pela produção e atuação nos filmes Jack and Jill e Esposa de Mentirinha, ainda não lançados.

Todd Phillips, o roteirista e diretor de Se Beber, Não Case, foi o oitavo da lista. O ator Taylor Lautner, de 18 anos, da série Crepúsculo, recebeu 33 milhões de dólares da franquia de filmes, e Robert Downey Jr., astro de Homem de Ferro 2, recebeu 31,5 milhões, completando os Top 10 da lista.

Kristen Stewart, 20 anos, e Robert Pattinson, 24, que contracenam com Lautner em Crepúsculo, foram respectivamente os números 13 e 15, sendo, ao lado de Lautner, os integrantes mais jovens da lista, segundo a Vanity Fair.