James Cameron diz que poderá filmar quarto filme da série 'Avatar'

O diretor James Cameron confirmou que rodará ao mesmo tempo a segunda e a terceira parte de Avatar, o filme de maior arrecadação na história, e deixou as portas abertas para realizar uma quarta parte da sequência.

O cineasta canadense, que fez várias declarações sobre o lançamento do blu-ray de Avatar, disse ao canal MTV que a sequencia se concentraria "nas primeiras expedições ao planeta Pandora, o que ocorreu entre os humanos e os Na'vi e a vida do explorador nesse mundo".

Cameron disse que a rodagem do quarto filme ainda não tem o sinal verde e que em qualquer caso aconteceria "dentro de alguns anos".

O diretor de Titanic explicou que as duas próximas partes de Avatar estão sendo escritas neste momento. "Estamos criando um ecossistema aquático para Pandora", comentou, "que terá a ver com minhas preocupações em relação à conservação dos oceanos da Terra".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A mudança climática, a pesca excessiva, o aumento da temperatura vai fazer com que os corais desapareçam. Essas imagens tão preciosas não existirão em 50 anos se forem mantidos os níveis de gases do efeito estufa", afirmou o diretor.

Cameron ainda não concluiu os roteiros da segunda e da terceira parte da franquia, tarefa que deve ser encerrada no final do ano. Espera-se que a segunda parte chegue aos cinemas em 2015.

"Estou escrevendo ambos os filmes como histórias separadas, mas que possuem em comum um contexto geral do primeiro filme", disse o diretor ao jornal Los Angeles Times. "Não quero sofrer dos mesmos problemas de Matrix 2, que tem um final do tipo, 'Que diabos é isso?'. Temos que dar um final, deve haver uma conclusão, mas também uma sensação de que a jornada vai continuar, e isso é uma linha tênue", acrescentou. Cameron espera entrar em fase de pré-produção em janeiro do ano que vem.

Avatar leva o espectador para o ano de 2154, no planeta Pandora, um lugar onde existe um mineral capaz de acabar com a escassez energética na Terra e onde os seres chamados Na'vi e os humanos se enfrentam em uma disputa territorial.

O filme arrecadou US$ 2,7 bilhões (R$ 5,4 bilhões) na bilheteria mundial.