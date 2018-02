James Cameron assina contrato para dois novos filmes de 'Avatar'

O diretor James Cameron assinou contrato com a Fox para dirigir duas sequências de Avatar. Avatar 2 deve chegar às telonas em dezembro de 2014; a terceira parte da série, um ano depois. Cameron ainda deve decidir se rodará ou não os dois filmes simultaneamente.

"No segundo e terceiro filmes, que terão cada um deles histórias completas, não vamos deixar de lado o apelo visual e emocional presentes em Avatar, e continuaremos a explorar seus temas e personagens que tocaram tocou o coração do público em todas as culturas ao redor do mundo", disse Cameron à revista Variety. "Estou ansioso para voltar a Pandora, um mundo onde nossa imaginação pode correr solta", completou.

Cameron começará a trabalhar nos roteiros dos dois filmes em 2011. Ele espera dar início à produção no final do ano que vem. O primeiro foi lançado em dezembro de 2009 e se tornou a produção mais rentável da história do cinema: arrecadou cerca de US$ 2,8 bilhões. (Com informações da AP)