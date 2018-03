James Bond usará carro ecologicamente correto

Daniel Craig, o ator britânico que interpreta James Bond nos filmes do agente 007, trocará o tradicional Aston Martin do personagem por um automóvel ecológico. Isso acontecerá na seqüência do novo filme do espião. Segundo informa neste domingo, 30, o jornal britânico "New of the world", nos primeiro minutos do filme "007 - Quantum of Solace", Craig estará no volante de um Ford Ka, veículo que não polui o ambiente. A estréia brasileira do longa está prevista para 7 de novembro. A velocidade do novo veículo é bem menor que a do Aston Martin, sempre associado ao espião mais famoso do mundo, e seu custo também é bastante inferior: apenas 8 mil libras (9.600 euros), contra as 160 mil libras (cerca de 192 mil euros) do carro de luxo. Embora o carro ecologicamente correto vá abrir o filme, o inseparável Aston Martin aparecerá em outro momento da aventura,acrescenta o jornal.