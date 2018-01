James Bond tem novo inimigo: um prefeito chileno enfurecido Um vilão novo e improvável entrou na vida de James Bond. Carlos Lopez, prefeito de uma cidade do isolado norte do Chile, invadiu o set de filmagens do capítulo mais recente das aventuras do superespião, "Quantum of Solace", na terça-feira, e foi detido pela polícia. "Ele se enfureceu, invadiu uma área particular, provocou desordem pública e foi detido", disse um policial ao telefone desde Baquedano, negando-se a dar seu nome. "O assunto agora está nas mãos do promotor." Lopez disse que invadiu de carro o set, entre as câmeras e Daniel Craig, o ator que faz James Bond, porque estava irado com a presença policial "excessiva" na cidadezinha, em função da filmagem, e com o fato de solo chileno estar sendo usado para representar a vizinha Bolívia. "Para uma cidade de apenas 1.000 habitantes, enviar forças especiais e canhões d'água, impedindo a população de andar na rua, me lembrou da fase pior dos anos Pinochet", disse Lopez à Reuters por telefone desde Baquedano, fazendo referência à ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). "Também discordo da idéia de o território nacional ser usado para representar outros países", disse ele. O Chile anexou a região vizinha ao centro mineiro de Antofagasta numa guerra no final do século 19, privando a Bolívia de sua única saída para o mar. A questão causou uma divisão política profunda que perdura até hoje entre os dois países. "Quantum of Solace" está previsto para estrear em 31 de outubro na Grã-Bretanha e em 7 de novembro em outras partes do mundo.