James Bond prepara-se para arrasar nas bilheterias americanas Antes mesmo de o novo filme de James Bond, "007 Quantum of Solace", chegar aos cinemas dos Estados Unidos, na sexta-feira, analistas já prevêem que o longa terá grande arrecadação, superando sem dificuldades o filme anterior do espião britânico, "007 Cassino Royale". "Quantum of Solace" é o 22o filme de uma série lucrativa que começou em 1962 com "007 Contra o Satânico Dr. No" e que já rendeu mais de 4 bilhões de dólares (ajustados para a inflação) nos EUA e Canadá. O novo filme de Bond, no qual o agente secreto britânico combate um vilão que quer controlar os recursos naturais, já liderou bilheterias na Europa e outros mercados, incluindo o Brasil. O filme estreou em Londres há duas semanas e arrecadou o recorde de 25 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana. Desde então, já acumula mais de 160 milhões de dólares em mais de 60 mercados internacionais. Paul Dergarabedian, da Media by Numbers, que rastreia as bilheterias, previu "números tremendos" para "Quantum of Solace". "Este é possivelmente o filme mais aguardado da temporada, e a expectativa é muito alta", disse ele. Ele não fez uma previsão quanto ao fim de semana de estréia, mas disse que "Quantum of Solace" certamente tem condições de igualar-se ou superar "007 Cassino Royale", que estreou com 40,8 milhões de dólares nos EUA e Canadá, em novembro de 2006. "Cassino Royale" introduziu Daniel Craig como o novo James Bond e tornou-se o filme mais lucrativo da franquia, rendendo 167 milhões de dólares na América do Norte e outros 426 milhões de dólares no resto do mundo, totalizando quase 594 milhões de dólares em receita. Dergarabedian observou que as bilheterias americanas têm estado ótimas ultimamente. No fim de semana passado, o filme familiar "Madagascar 2 - A Grande Escapada" estreou vendendo estarrecedores 63 milhões de dólares em ingressos. As críticas a "007 Quantum of Solace" têm sido em sua maioria boa. O filme recebeu avaliação positiva de 76 por cento no site rottentomatoes.com, que agrega resenhas de filmes. Mas a reação dos críticos tem pouca importância para a bilheteria inicial de grandes produções como "Quantum of Solace", que confiam no marketing dos estúdios para atrair multidões ao cinema.