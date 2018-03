James Bond e 'Madagascar 2' dominam as bilheterias

Enquanto James Bond lidera como principal atração no Brasiol e no resto do mundo, os animais animados de Madagascar 2 - A Grande Escapada reinaram sobre as bilheterias do fim de semana na América do Norte. De acordo com estimativas divulgadas pelos estúdios no domingo, o novo Madagascar, da DreamWorks Animation, vendeu US$ 63,5 milhões em ingressos nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá entre sexta-feira e domingo. Aqui no Brasil, com 400 cópias e um público superior a 487 mil espectadores no fim de semana, 007 - Quantum of Solace fez 55% mais espectadores do que Cassino Royale nos cinemas brasileiros e obteve 9% mais público do que o maior êxito da franquia nos cinemas brasileiros - 007, O Amanhã nunca Morre. Dirigido por Marc Foster e estrelado por Daniel Craig, o 22.º filme da série estréia somente na sexta-feira, dia 14, nos EUA. Os primeiros números apontam para um super-sucesso, mas ainda há dúvida sobre se Quantum of Solace baterá os US$ 600 milhões nos cinemas que fez de Cassino Royale a mais bem-sucedida de todas as aventuras de James Bond. Veja também: Novo filme de James Bond elege a Bolívia como país-vilão Alicia Keys reedita 'As I Am' para novo filme de 007 A arrecadação do fim de semana superou de longe as expectativas, que giravam em torno dos US$ 50 milhões, para Madagascar 2. Crianças de todo o país arrastaram seus pais para assistir às proezas mais recentes do leão Alex (dublado por Ben Stiller), da zebra Marty (Chris Rock), da girafa Melman (David Schwimmer) e seus amigos. O primeiro Madagascar, lançado em 2005, arrecadou US$ 47,2 milhões em sua abertura e chegou a vender 193,6 milhões nos EUA e Canadá. Os dois Madagascar são distribuídos pela Paramount Pictures, da Viacom, em nome da DreamWorks Animation. A sequência custou US$ 150 milhões para ser feita, e sua divulgação em todo o mundo consumiu outros 175 milhões, segundo a DreamWorks Animation. Um representante da DreamWorks disse que ainda é cedo para afirmar se haverá um terceiro Madagascar, mas que o estúdio está "animado, com certeza" com a abertura do novo filme. Enquanto isso, James Bond foi o homem do momento em todo o resto do mundo: 007 - Quantum of Solace foi o filme mais visto em todos os 60 mercados em que foi exibido fora da América do Norte e arrecadou US$ 106,50 milhões no fim de semana, segundo a distribuidora Columbia Pictures. É a segunda maior bilheteria internacional de um fim de semana em 2008, perdendo apenas para o fim de semana de estréia do quarto Indiana Jones (US$ 146 milhões), disse o estúdio. O segundo filme com Daniel Craig no papel do superespião superou a estréia de 007 - Cassino Royale, de 2006, em todos os países, em alguns casos com bilheteria duas vezes maior.