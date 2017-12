James Bond dá dor de cabeça a serviço secreto britânico O sucesso dos filmes sobre o agente 007 vem causando uma dor de cabeça ao Serviço Secreto de Inteligência britânico: o alto número de excêntricos que querem entrar para o MI6. "Acho que os filmes dão uma impressão falsa de como é realmente trabalhar para essa organização", disse o chefe de recrutamento do MI6 -- identificado apenas como "Mark" -- ao programa Newsbeat, da BBC Radio One, na segunda-feira. "Então a tendência é recebermos muitas pessoas que fazem fantasias e estão à procura de emoções fortes, e não estamos interessados nesse tipo de pessoa." Além de desmentir a idéia de que trabalhar com espionagem significa uma vida repleta de carros velozes, mulheres fáceis e Martinis gelados, "Mark" fez questão de pôr fim a outro mito relacionado ao MI6. "Não temos licença para matar. Não andamos armados com Berettas. Isso simplesmente não é verdade."