Jake Gyllenhaal e Jessica Biel farão sátira política 'Nailed' Por Gregg Goldstein LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Jake Gyllenhaal e Jessica Biel podem estrelar a sátira política "Nailed", co-escrita pela filha do prêmio Nobel da Paz deste ano, Al Gore. David O. Russell ("Três Reis") vai dirigir o filme a partir de um roteiro co-escrito por Kristin Gore, que já tem romances publicados e é ex-roteirista de "Futurama". Jessica Biel deve fazer o papel da recepcionista Sammy Joyce, que tem um prego acidentalmente colado à cabeça por um operário desajeitado, o que dá a ela um desejo sexual desenfreado. Joyce, que não tem convênio médico, parte numa cruzada em Washington para lutar pelos direitos dos feridos de maneira bizarra. Ela conhece um parlamentar imoral (Gyllenhaal) que aproveita sua motivação sexual e capitaliza em cima de sua cruzada, enquanto Joyce inicia carreira própria na política. O projeto deve começar a ser rodado em janeiro. Nenhum dos dois protagonistas assinou contrato para atuar no filme. A participação deles pode depender de acertos de agendas. Não será a primeira vez que David Russell se aventura na política. Ele foi ativista político nos anos 1980, antes de dirigir o drama "Três Reis", sobre a primeira Guerra do Golfo.