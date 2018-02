Jackie Chan quer fazer nova versão de 'Caratê Kid' LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Jackie Chan pode ser o mentor um "caratê kid" em breve. O ator está negociando sua participação na refilmagem de "Caratê Kid", feita pela Columbia. Ele faria o papel do Sr. Miyagui, famoso personagem de Pat Morita, no filme original. Jaden Smith, filho do ator Will Smith, faria o protegido de Miyagui, papel de Ralph Macchio no original. O estúdio também contratou Harald Zwart ("O Agente Teen") para dirigir o longa, cujas filmagens podem começar neste ano, em Pequim. Como no original, o filme vai abordar a relação entre um especialista em artes marciais e um menino que é discriminado pelos colegas. A Overbrook Entertainment, de Will Smith, também participa da produção, além do produtor da versão original, Jerry Weintraub. A ambientação passará dos Estados Unidos para a China. Chan, cujo próximo filme será "The Spy Next Door", tem um forte apelo internacional, o que certamente atraiu a Columbia. Sua franquia "A Hora do Rush", com Chris Tucker, arrecadou cerca de 750 milhões de dólares no mundo todo. Reuters/Hollywood Reporter