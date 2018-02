Jackie Chan pode ser o novo Sr. Miyagi em 'Karatê Kid'

O popular ator de Hong Kong Jackie Chan é um dos candidatos a interpretar o mestre carateca Sr. Miyagi na nova versão do filme Karatê Kid, um dos sucessos de bilheteria dos anos 80, segundo informaram nesta sexta-feira fontes da produtora. "Sei que estão mantendo conversas com vários atores, e o último deles é Jackie Chan", disse uma fonte da Columbia Pictures-Sony na China, que pediu para não ser identificada. O ator está finalizando as negociações com a Columbia Pictures para a nova versão do filme, segundo o jornal South China Morning Post. No primeiro filme da série, de 1984 e dirigido por John G. Avildsen, um ex-mestre de artes marciais oriental, Sr. Miyagi - interpretado por Pat Morita - ajuda o tímido adolescente Daniel LaRusso (Ralph Macchio) a se transformar em um campeão de caratê para se defender dos valentões do bairro. O sucesso de bilheteria lançou também o jovem Macchio ao estrelato, e ele voltou a atuar no segundo e no terceiro filme da série. Em Karatê Kid 4, de 1994, a estrela era a então atriz iniciante Hilary Swank. O coprodutor da nova versão, o também ator Will Smith, entrou em contato no ano passado com Jackie Chan por ocasião da viagem do primeiro à China para promover o filme Eu Sou a Lenda. Segundo esta fonte, o filho de Smith, Jaden Smith, será o novo Daniel LaRusso no quinto filme, com direção de Harald Zwart e que será rodado totalmente em Pequim em meados deste ano. Estudiosos do cinema chinês indicam que, caso seja Chan o escolhido e que a China seja o cenário, Sr. Miyagi teria que deixar de ser japonês, para evitar uma possível rejeição popular devido à inimizade entre os dois países. Nesse caso, as mudanças afetariam inclusive o título do filme, já que o caratê é como se denomina as artes marciais japonesas, e kung fu, as chinesas.