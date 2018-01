Jackie Chan é estrela de propaganda estatal nos cinemas da China

Um vídeo de propaganda que promove os "valores centrais do socialismo", protagonizado pelo ator Jackie Chan, será exibido antes de cada projeção nos cinemas da China, anunciou um meio do Estado.

Outras personalidades locais da sétima arte receberam ofertas para aparecer nestes vídeos projetados desde 1º de julho, indicou o Diário da juventude de Pequim.

Estes vídeos, encomendados pela Administração do Estado da imprensa, promovem também o "sonho chinês", conceito de uma China renascente impulsado pelo presidente Xi Jinping.

"O objetivo é ajudar o público a compreender melhor e aceitar os princípios e as políticas do Partido" Comunista no poder na China, indicou o jornal.

Segundo o jornal oficial local Global Times, em uma das sequências audiovisuais, um ator declara: "Não importa o que vocês façam. Enquanto respeitarem o país, a sociedade, a nação e a família, estarão nos ajudando a realizar o sonho chinês".

Desde sua chegada ao poder, no final de 2012, o presidente Xi Jinping multiplicou as campanhas ideológicas destinadas a mobilizar a população, os meios artísticos e culturais, incentivando-os a colocar sua "energia positiva" a serviço do país.