'Jackass 3D' estreia no topo das bilheterias da América do Norte

Explodir coisas nunca sai de moda nos cinemas, como provaram novamente os protagonistas do reality show da MTV "Jackass" nas bilheterias da América do Norte neste fim de semana.

"Jackass 3D", o terceiro da série sobre uma equipe de jovens viciada em adrenalina, superou as previsões ao vender um valor estimado de 50 milhões de dólares em ingressos nos primeiros três dias de estreia nos Estados Unidos e no Canadá, segundo a distribuidora Paramount Pictures.

Se as projeções se mantiverem quando os dados finais forem divulgados na segunda-feira, o filme irá superar "Todo Mundo em Pânico" de 2003 (com 48,1 milhões de dólares arrecadados) como a maior estreia de outubro na história.

Especialistas haviam previsto que a estreia de "Jackass 3" arrecadaria cerca de 30 milhões de dólares. O resultado atual é o melhor desde o lançamento do suspense com Leonardo DiCaprio "A Origem", há três meses, com 63 milhões de dólares.

A série acompanha as aventuras de uma equipe liderada por Johnny Knoxville, que suporta dores físicas agonizantes ao realizar façanhas perturbadoras. Abuso de genitália e vômitos frequentes são alguns dos favoritos. Críticos no geral elogiaram o filme, apesar de o elemento 3D ter contribuído pouco para o efeito da produção.

Os dois filmes anteriores de Jackass também abriram em 1o lugar: o primeiro com 23 milhões de dólares em outubro de 2002 e o segundo com 29 milhões de dólares em setembro de 2006.

Estreando em um distante segundo lugar ficou o filme de ação "Red" de Bruce Willis baseado em uma história em quadrinhos. A produção arrecadou 22,5 milhões de dólares, de acordo com estimativas. O filme, que também conta com Morgan Freeman e Helen Mirren, foi lançado pela Summit Entertainment.