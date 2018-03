Jackass 2 lidera bilheterias nos EUA e no Canadá A seqüência do longa "Jackass", baseado no seriado da MTV americana em que um grupo de jovens realiza proezas arriscadas, escatológicas ou sem sentido, foi o campeão da bilheteria neste último fim de semana nos Estados Unidos e no Canadá. "Jackass 2" arrecadou US$ 28,1 milhões nos três primeiros dias de exibição, deixando em segundo lugar o novo filme de luta de Jet Li, "Fearless", com US$ 10,6 milhões, segundo números divulgados pela indústria cinematográfica. O filme estrelado por Johnny Knoxville e seus companheiros custou menos da metade do valor arrecadado em seu fim de semana de estréia. De acordo com a distribuidora Paramount, 71% da audiência do longa é formada por homens com menos de 25 anos. Van Toffler, presidente da emissora e do grupo de filmes da MTV, disse que Knoxville e seu grupo estavam orgulhosos do sucesso da sequência cinematográfica. O drama sobre futebol americano "Gridiron Gang", campeão de bilheteria na semana passada, caiu para terceiro lugar, com uma arrecadação de US$ 9,7 milhões de dólares. Outro lançamento do fim de semana, "Flyboys", sobre a 1.ª Guerra Mundial, ficou em quarto lugar e, em quinto, "Everyone´s Hero". Confira os dez filmes mais assistidos no fim de semana: 1. Jackass 2 2. Jet Li´s Fearless 3. Gridiron Gang 4. Flyboys 5. Everyone´s Hero 6. A Dália Negra 7. A Grande Ilusão 8. The Covenant 9. O Ilusionista 10. Little Miss Sunshine