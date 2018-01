Jack Nicholson vai voltar aos cinemas após um hiato de 7 anos

LOS ANGELES - Depois de um hiato de sete anos do cinema, Jack Nicholson vai voltar às telonas para um remake em língua inglesa do filme alemão Toni Erdmann, indicado ao Oscar este ano. Nicholson e Kristen Wiig estão contratados para atuar, de acordo com uma fonte que não quis se identificar.

A revista Variety deu as informações na noite desta terça-feira, 7.

Nicholson apareceu pela última vez em Como Você Sabe, filme de James L. Brooks de 2010. Muitos consideravam que ele estaria aposentado das atuações.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Toni Erdmann, da escritora e diretora Marden Ade, se tornou uma sensação internacional desde sua estreia em Cannes, em maio de 2016. O filme, sobre um pai inclinado a pegadinhas cafonas que tenta animar sua filha mais velha que trabalha demais, concorre ao Oscar de melhor filme estrangeiro este ano.

Marden Ade será produtora executiva do novo projeto, mas nenhum diretor foi escalado, ainda.