Jack Nicholson fica inconformado com Coringa de Dark Knight

O ator norte-americano Jack Nicholson, que entre diversos papéis interpretou o Coringa no filme Batman, de Tim Burton, ficou inconformado com a escolha do ator que irá interpretar o vilão no novo longa do homem-morcego. Segundo o site do jornal espanhol El Pais, Nicholson ficou triste por não ter nem sido cogitado para assumir o papel em Dark Knight, seqüência de Batman Begins. "Estou furioso. Eles (a produção) nunca me perguntaram sobre uma seqüência com o Coringa. Sei como interpretá-lo! E não me perguntaram nada", declarou à MTV o ator. O novo Coringa será interpretado por Heath Ledger (de O Segredo de Brokeback Mountain). Segundo Nicholson, sua indignação deve-se ao fato de o Coringa ser um de seus personagens preferidos. "Ele fez parte de minha infância e é um papel que eu sempre deveria interpretar", disse.