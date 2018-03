Jack Nicholson estrela versão americana de filme chinês O ator Jack Nicholson, de 69 anos, atua na versão hollywoodiana de um famoso filme chinês, Infernal Affairs, junto com outras estrelas, como Leonardo Di Caprio e Alec Baldwin, segundo a edição deste domingo do jornal South China Morning Post, de Hong Kong. Em entrevista ao jornal, Nicholson disse que evitou ver o original durante a filmagem de Os Infiltrados, a versão americana, dirigida por Martin Scorsese e da qual o ator Mark Wahlberg também participa. "Queria me concentrar no filme de Scorsese", afirmou Nicholson, que classificou a filmagem de "uma experiência maravilhosa e criativa". Infernal Affairs é um dos filmes mais vistos na China nos últimos anos e tem em seu elenco os dois atores mais famosos do país: Tony Leung, de Desejando Amar e Andy Lau, de O Clã das Adagas Voadoras. Na trama de suspense, um policial se infiltra na máfia local e um gângster faz o mesmo na polícia.