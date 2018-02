Jack Nicholson e Morgan Freeman estrelam 'Antes de Partir' Os atores Jack Nicholson e Morgan Freeman, ambos septuagenários ganhadores do Oscar, acham que o filme "Antes de Partir", sobre o improvável encontro de dois velhos com câncer num quarto de hospital, pode ser o mais inspirador da temporada. Velhice e câncer não costumam ser bons temas para comédias, mas Nicholson disse numa recente entrevista ao lado de Freeman que aparentemente eles conseguiram fazer algo agradável sobre um assunto desagradável. "Fiz uma exibição para amigos e vi quatro ou cinco pessoas se reconciliando no salão", disse Nicholson. "Acho que temos alguma coisa nas mãos -- nosso filme pode ser a única coisa para levantar os ânimos por aí." Nicholson interpreta um milionário, dono de uma rede de hospitais cujo slogan é "dois pacientes por quarto". De repente, se vê fadado a uma amizade com o mecânico Freeman, seu companheiro de internação. O personagem de Freeman tem a idéia de fazer uma lista de tudo o que gostaria de fazer antes de partir, e a amizade que surge leva Nicholson a bancar uma viagem para eles. "Como diziam os hippies, sabendo ou não, todos estão morrendo", afirmou Nicholson, rindo junto com Freeman. As resenhas se dividem. O Newsday viu no filme uma "comédia saturada", enquanto a Variety achou que não há "nem um só grama de verdade". Mas provavelmente será um sucesso. O Village Voice apontou uma "veia sexista" no filme e disse que Nicholson tem tudo para faturar mais um Oscar. Essa é a estréia do roteirista Justin Zackham, que após várias tentativas esteve a ponto de desistir de Hollywood. Escreveu "Antes de Partir" em duas semanas, como última chance, rejeitada por todos os produtores até cair nas mãos do diretor Rob Reiner, de "Harry e Sally, Feitos Um para o Outro" (1989) e "Questão de Honra" (1992). Nicholson diz não ter uma lista de coisas a fazer antes de morrer, porque faz amanhã mesmo tudo o que deseja. Mas recentemente um colega disse que o ouviu desejar um último grande romance. Quanto a Freeman, ele recentemente disse a um jornal que gostaria de trabalhar com William H. Macy (o que está fazendo atualmente) e de produzir um filme premiado. Ambos se disseram contentes de terem voltado a trabalhar juntos e também de estarem jogando golfe juntos. O filme estreou em algumas cidades dos EUA na terça-feira, e no resto do país em 11 de janeiro. No Brasil, a estréia está prevista para fevereiro.