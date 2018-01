Jack Nicholson diz que continua sendo um conquistador O ator americano Jack Nicholson, que já se casou várias vezes no decorrer da vida, afirmou que continua sendo um conquistador. Perguntado pela publicação britânica The Observer se tem companhia com freqüência, o ator respondeu que "está há algum tempo sem um compromisso, o que o faz variar muito (de companhia) ultimamente". "Com relação a idades, no último ano cobri provavelmente todo o território (feminino) desde os 21 até os 61 anos", diz Nicholson, que nasceu em 1937. "Sessenta e um anos", pergunta o entrevistador um tanto incrédulo. Porém, o ator responde: "Sou muito bom com as pessoas. Há mais de uma pessoa à qual encontrei - intimamente - durante mais de 30 anos". Entre as mulheres que já se relacionaram com Nicholson se destacam Sandra Knight, com a qual tem uma filha de 42 anos, a cantora Michelle Phillips e Susan Anspapch, com quem tem um filho que acaba de completar 36 anos. Além disso, ele já se envolveu com Anjelica Huston, com a qual manteve uma relação tempestuosa durante 17 anos, com a ex-garçonete Rebecca Broussard, que lhe deu dois filhos, e mais recentemente com a atriz Lara Flynn Boyle, que é 30 anos mais jovem que ele. "Sempre deixei que este elemento da minha imagem pública fosse um pouco exagerado, pois é bom para o negócio", admitiu antes de afirmar: "Quero dizer que tenho minhas depressões como todos". "Sinto ansiedade, confessa o ator, que já recebeu o Oscar. Me preocupo com o estado do mundo. Ninguém esperava tempos tão terríveis como os que vivemos. Tudo aconteceu tão de repente. Alguém se pergunta: ´Meu Deus, o que é o que está acontecendo?´".