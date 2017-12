Jack Black se envolve em novo projeto de animação

LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Jack Black, que dublou o personagem principal de "Kung Fu Panda", da DreamWorks Animation, está novamente embarcando no mundo da animação.

O ator vai produzir um longa baseado em ideia do roteirista Jason Micallef e que gira em torno da criptozoologia. O projeto já foi assumido antecipadamente pela Illumination Entertainment, pertencente à Universal.

Os detalhes do filme estão sendo guardados a sete chaves, mas sabe-se que envolve a criptozoologia, ou seja, o estudo de criaturas míticas e lendárias como Pé Grande, Yeti e o Monstro do Lago Ness.

Jack Black ainda não assinou contrato para participar do elenco vocal.

Ele está reprisando seu personagem Po, de "Kung Fu Panda", na sequência do filme, "The Kaboom of Doom", que está em produção.

Jason Micallef escreveu o roteiro de "Butter", que será produzido pela Mandate Pictures e estrelado por Jennifer Garner.