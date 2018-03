Jack Black confirma participação em novo 'Escola do Rock'

Os estúdios da Paramount Pictures divulgaram, nesta segunda-feira, 14, que o ator norte-americano Jack Black já se mostrou disponível para interpretar novamente o papel de Dewey Finn na seqüência de Escola do Rock (2003). O filme terá novamente a direção de Richard Linklater e roteiro de Mike White. Escola do Rock custou US$30 milhões e foi um grande sucesso, chegando a arrecadar mais de US$130 milhões em todo o mundo. Black, que emprestou sua voz para o filme de animação da Dreamworks Kung Fu Panda, lançado agora em julho no Brasil, estará em breve nos cinemas com a comédia Trovão Tropical, dirigida e protagonizada por Ben Stiller.