Jabor apresenta na Mostra versão restaurada de <i>Tudo Bem</i> Há quase três décadas Arnaldo Jabor amargava uma frustração - o melhor roteiro que ele escreveu, o de Tudo Bem, foi filmado meio que na correria em 1978 e resultou num filme aquém de suas possibilidades dramáticas. O som era insatisfatório, a qualidade da fotografia deixava a desejar e até a mise-en-scène se ressentia da pressa com que Tudo Bem foi feito. Essa pressa tinha um motivo bem preciso - chama-se falta de dinheiro. Passaram-se 28 anos e o desenvolvimento tecnológico está agora possibilitando um verdadeiro milagre. A Mostra fornece a tela para que Jabor apresente nesta sexta-feira, em digital, mais do que a versão restaurada, a nova versão de Tudo Bem. Tudo bem, mesmo. Com apoio da Casablanca, que foi uma parceira inestimável ("Põe o nome deles, por favor"), Jabor conseguiu corrigir o som, a imagem e - acredite se quiser - reformular os próprios enquadramentos do filme, o que significa uma mudança completa, como só as novas tecnologias conseguem proporcionar. Desta maneira, vai ficar mais evidente uma constatação - Tudo Bem foi um filme premonitório. No fim dos anos 70, em plena ditadura militar, Jabor conseguiu concentrar naquele apartamento de classe média, em Copacabana, não apenas o País, mas a própria globalização, que só surgiria décadas mais tarde. Ele fazia uma viagem de carro com Cacá Diegues, através dos EUA. Estavam indo de São Francisco, onde O Casamento fora exibido, para Los Angeles. Jabor lia, na época, O Prazer do Texto, de Roland Barthes. Ainda estava sob o impacto da confusão de uma reforma que fizera em sua casa, que foi invadida por operários. Ali mesmo, naquele carro, o diretor teve a idéia do que viria a ser Tudo Bem, primeiro episódio de uma trilogia (entre quatro paredes) que prosseguiu com Eu Te Amo, em 1980, e Eu Sei Que Vou Te Amar, em 1984. O autor concorda com o repórter - seu cinema, desde o alegórico Pindorama, de 1970, evoluiu do macro para o micro. Partindo de uma interpretação épica do Brasil, Jabor foi reduzindo, não a ambição nem o alcance, mas o foco. Filmou uma família em transe (Tudo Bem) e, reduzindo cada vez mais os personagens, filmou os casais de Eu Te Amo e "Eu Sei Que Vou Te Amar", sendo que, neste último, há uma superposição de monólogos. "Agora posso dizer que ´Tudo Bem´ é meu melhor filme" ele avalia. O roteiro ganhou a perfeita correspondência dramática, cristalizando aquilo que Glauber viu na época - "Tudo Bem" é, historicamente, a antítese de "O Anjo Exterminador", de Luis Buñuel, ele dizia. A casa vira expressão psicanalítica dos conflitos que o País vivia, com personagens que compõem um painel da própria diversidade cultural (e regional) do Brasil. O dono da casa é um velho udenista, seus filhos sonham com a americanização e operários e empregadas permanecem atrelados ao misticismo e à carnavalização. E há o elenco - Paulo Gracindo, Fernanda Montenegro, Zezé Motta, Paulo César Pereio, Stênio Garcia, José Dumont, Regina Casé, Maria Sílvia, Luiz Fernando Guimarães. O melhor de tudo é que Tudo Bem precede o lançamento, no fim de novembro, de uma caixa de DVD com todos os filmes de Jabor, incluindo o que ele fez na França, em 1990, e permanece inédito aqui - Amor à Primeira Vista. Jabor adora uma polêmica. Tudo Bem, para ele, é o País atual, que não está nada bem. Crítico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele se define como da esquerda progressista, não da burra. E provoca - "Eu quero que me odeiem." Tudo Bem (1978, 110 min.) - Bombril 1. Av. Paulista, 2.073, (11) 3285-3696. Hoje, 21 h