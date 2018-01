J. K. Rowling lamenta morte de Caio César, dublador de Harry Potter

A escritora britânica J. K. Rowling usou seu twitter pessoal para lamentar a morte do dublador de Harry Potter no Brasil, Caio César. "Desesperadamente triste de ouvir que Caio César, voz brasileira de Harry Potter, morreu aos 27 anos. Meus pensamentos estão com sua família", disse a autora para os seus 5,6 milhões de seguidores.

O corpo do policial militar e dublador será enterrado às 16h30 desta quinta-feira, 1º, no cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Caio dublava o bruxo Harry Potter. Lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fazendinha, no Complexo do Alemão (considerado a área de UPP mais perigosa do Rio), ele foi morto por volta de 11h desta quarta-feira, 30.

