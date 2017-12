<i>Yansan</i> é eleito o melhor filme no 13.º Vitória Cine Vídeo Yansan, de Carlos Eduardo Nogueira, foi eleito o melhor filme do 13.º Vitória Cine Vídeo. No entanto, o curta mais premiado da mostra foi o paulista Manual para Atropelar Cachorro, de Rafael Primo, que levou quatro troféus, nas categorias direção, atriz (Bárbara Paz), ator (Rafael Primo) e montagem (Helena Maura). Yansan ganhou ainda na categoria de trilha sonora. O troféu de animação ficou para Santa de Casa, do gaúcho Allan Sieber. Dos Restos e das Solidões, de Petrus Cariry, foi eleito o melhor documentário. O Capixaba A Passageira, de Glecy Coutinho e Margarete Taqueti, ganhou o prêmio do júri popular.