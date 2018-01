<i>Wild Hogs</i>, com John Travolta, lidera bilheteria nos EUA A comédia Wild Hogs, com John Travolta no elenco, liderou a bilheteria neste último fim de semana nos Estados Unidos e no Canadá. De acordo com estimativas divulgadas no domingo, o "road movie" da Walt Disney, mal visto pela crítica, vendeu US$ 38 milhões em ingressos em seus três primeiros dias em cartaz, superando de longe as expectativas iniciais. Outros lançamentos do fim de semana foram o aclamado Zodíaco, sobre um serial killer (2.ª posição, com arrecadação modesta de 13 milhões de dólares), e o drama sulino Black Snake Moan (8.ª posição, 4 milhões de dólares). Depois de duas semanas na liderança das bilheterias, a adaptação de HQ estrelada por Nicolas Cage Motoqueiro Fantasma caiu para a 3.ª posição, com US$ 11,5 milhões (R$ 24 milhões) vendidos em ingressos. Wild Hogs traz Travolta, Tim Allen, William H. Macy e Martin Lawrence como amigos de meia-idade que partem para a estrada com suas motos em busca de aventura e para fugir de suas crises pessoais. A Disney previa que o filme iria estrear vendendo entre US$ 20 e US$ 25 milhões (R$ 40 e R$ 50 milhões). O estúdio atribuiu o sucesso de Wild Hogs aos fãs dos quatro atores e à vontade do público de dar risada sem compromissos. Filme com Christina Ricci Para os espectadores interessados em assuntos mais profundos, Zodíaco foi a melhor aposta. Baseado em fatos reais, o filme traz Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. como homens obcecados por encontrar o serial killer que espalhou o terror na região da baía de San Francisco no final dos anos 1960 e início dos 1970, mas nunca foi capturado. O filme é o primeiro do diretor David Finch desde Quarto do Pânico, de 2002. Mas sua abertura, com US$ 13 milhões (R$ 26 milhões) , corresponde à de alguns de seus trabalhos anteriores, como Clube da Luta e Seven - Os Sete Pecados Capitais. Em Black Snake Moan, com roteiro e direção de Craig Brewer (Hustle & Flow), Christina Ricci representa a vadia de uma cidade e Samuel L. Jackson, um bluesman envelhecido que tenta fazê-la mudar seu comportamento. A fantasia infantil da Disney Ponte para Terabithia caiu para a 4.ª posição (US$ 8,6 milhões), e o thriller Número 23, com Jim Carrey, para o 5.º lugar (US$ 7,1 milhões).