<i>Volver</i> recebe prêmio da associação de críticos americanos O diretor de cinema espanhol Pedro Almodóvar recebeu na terça-feira em Nova York o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro da associação de críticos americanos, por Volver, candidato a representar a Espanha na próxima edição do Oscar. Almodóvar chegou à cerimônia acompanhado pela estrela do filme, a atriz espanhola Penélope Cruz, mas não quis falar à imprensa. Para muitos observadores, o prêmio entregue esta noite reforça as possibilidades de Volver no Oscar. O filme conquistou cinco prêmios da Academia de Cinema Europeu. Em Cannes, ganhou os prêmios de Melhor Roteiro e Interpretação Feminina, pelo conjunto de suas atrizes. No dia 15 de janeiro, Volver pode receber dois Globos de Ouro, considerados como prévia do Oscar. Ele concorre na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira e de melhor atriz dramática, com Penélope Cruz.