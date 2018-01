<i>Volver</i> é eleito melhor filme estrangeiro em Londres Volver, do diretor espanhol Pedro Almodóvar, ganhou nesta quinta-feira o prêmio de Filme do Ano em Língua Estrangeira concedido pela crítica de Londres. Em uma festa de gala realizada em um hotel da capital britânica, o filme venceu o O Labirinto do Fauno, de Guillermo del Toro; A Criança, dos irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne; A Morte do Dr. Lazarescu, do diretor Cristi Puiu; O Livro Negro, de Paul Verhoeven, e Apocalypto, de Mel Gibson. Volver venceu só em uma das quatro categorias em que competia, já que o prêmio ao Filme do Ano foi para Vôo 93, cujo realizador, Paul Greengrass obteve o prêmio de Diretor do Ano, concorrendo com os mexicanos Del Toro e Alfonso Cuarón, por Filhos da Esperança. A americana Meryl Streep, por seu papel em O Diabo Veste Prada, tirou de Penélope Cruz o prêmio de Atriz do Ano, em uma festa na qual A Rainha, de Stephen Frears, obteve quatro prêmios.