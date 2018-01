<i>Uma Noite no Museu</i> domina bilheteria nos EUA O filme Uma Noite no Museu (Night at the Museum), protagonizado por Ben Stiller, estreou nos Estados Unidos no fim de dezembro de 2006, mas continua atraindo multidões aos cinemas. Pela terceira semana consecutiva, liderou a bilheteria americana, arrecadando, neste último fim de semana, US$ 18,34 milhões. Uma Noite no Museu conta a história de um segurança (Ben Stiller) que aceita trabalhar no turno da madrugada no Museu de História Natural de Nova York, e percebe que coisas estranhas começam a acontecer no local. Durante a noite, animais empalhados, miniaturas e estátuas ganham vida no museu. O longa da 20th Century Fox é dirigido por Shawn Levy e tem no elenco, além de Stiller, Owen Wilson, Robin Williams, Paul Rudd, Carla Gugino e Kim Raver. Uma Noite no Museu, que arrecadou um total de US$ 164,1 milhões nos Estados Unidos desde sua estréia no país, poderá ser visto nas telonas do Brasil a partir desta sexta-feira. Em segundo lugar no ranking dos dez filmes mais assitidos nos EUA neste fim de semana ficou The Pursuit of Happyness, com US$ 13 milhões. A terceira posição foi para Filhos da Esperança, estrelado por Clive Owen e Julianne Moore, que obteve US$ 10,3 milhões. Em quarto, com US$ 9,7 milhões, ficou Escritores da Liberdade, com Hilary Swank no papel principal, e em quinto Dreamgirls - Em Busca de um Sonho, que tem Jamie Foxx, Beyonce Knowles e Eddie Murphy no elenco. Confira a lista dos dez filmes mais assistidos nos EUA: 1. Uma Noite no Museu - US$ 18,24 milhões 2. The Pursuit of Happyness - US$ 13 milhões 3. Filhos da Esperança - US$ 10,3 milhões 4. Escritores da Liberdade - US$ 9,7 milhões 5. Dreamgirls - Em Busca de Um Sonho - US$ 8,8 milhões 6. Happily N´Ever After US$ 6,8 milhões 7. A Menina e o Porquinho - US$ 6,6 milhões 8. O Bom Pastor - US$ 6,5 milhões 9. Rocky Balboa - US$ 6,3 milhões 10. We Are Marshall - US$ 5,1 milhões