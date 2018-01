<i>Um Longo Caminho</i>, de Zhang Yimou, beira o melodrama Zhang Yimou já recebeu melhor acolhida da crítica em Mostras passadas - seu filme deste ano, Um Longo Caminho, foi interpretado por alguns como convencional. De fato a história do pai japonês que, para se reconciliar com o filho à beira da morte, decide realizar o projeto de filmagem que o rapaz não pode mais realizar, segue uma narrativa tradicional, com emoção balanceada ao longo da história, beirando o melodrama em determinados momentos. Yimou, porém, tornou-se um excelente artesão na função de roteirista, como prova aqui. Ao viajar para a China para filmar um cantor de ópera popular que está preso, o pai não começa apenas uma aventura inicial, mas abre a possibilidade de uma revitalização emocional: de homem frio e calculista, o pai, à medida que conhece uma cultura nova, não apenas reabre a possibilidade de retomar a relação com o filho como volta a ser um homem sensível Previsível, o filme, no entanto, sabe contar uma história. Um Longo Caminho (107 min.) - Dir. Zhang Yimou. Reserva Cultural 2. Av.Paulista, 900, (11) 3287-3529. Hoje, 15h40