<i>Turma da Mônica</i>, o melhor filme de Mauricio de Sousa Não é exagero afirmar que Turma da Mônica - Uma Viagem no Tempo, que estréia neste fim de semana, é o melhor filme de Mauricio de Sousa. Ou indo mais longe ainda, pode-se dizer que este é o primeiro filme do quadrinista. Mas, após décadas de sucesso, dez longas-metragens produzidos, 700 mil DVDs e VHS vendidos, o que mudou? "Tudo", diz um satisfeito Mauricio de Sousa. A explicação pode estar na parceria com a Diler & Associados, que já produziu mais de 14 longas, e com a Labo Cine, o mais bem-equipado laboratório de cinema da América Latina, e com a Miravista, a produtora de cinema da Buena Vista, que distribui o filme no Brasil. O que essas parcerias fazem pela produção de Mauricio de Sousa? Para o desenhista, que completa 70 anos em 2007, tudo. "Somado, tudo transformou a história em cinema de verdade. Os jovens com quem trabalhamos cresceram lendo a Turma da Mônica. Eles sabiam tudo sobre os personagens, além de terem colaborado para deixá-los atualizados. Sem contar a direção de arte, o roteiro, os efeitos visuais. Desta vez, está tudo diferente." E quando tudo começou a mudar? "Quando fiz o ´Cine Gibi´." Não era cinema Explicando: Mauricio não gostou de Cine Gibi - Turma da Mônica de 2004. "Não gostei do ritmo, não era cinema. Praticamente são quadrinhos animados. Claro que há público para isso. Tanto que no fim do ano lançaremos outro "Cine Gibi", mas agora são dois produtos diferentes e este vai direto para DVD", adianta o criador dos personagens que estão presentes em 35 jornais e detém 70% do mercado editorial infantil do Brasil. A tecnologia e o roteiro bem-tratado foram decisivos para fazer de Uma Viagem no Tempo o mais ousado produto para cinema que a Mauricio de Sousa Produções já realizou. Com orçamento de cerca de R$ 6 milhões, a equipe de criação do filme passou cerca de dez meses trabalhando em etapas que vão desde o storyboard, animação, a construção dos cenários em 3D, a pós-produção, a dublagem e a trilha sonora, entre outros Aspectos. "Trabalhamos muito o roteiro antes de iniciar a produção. Tudo está conectado. Não se trata mais de quadrinhos filmados, mas de uma história coesa. Sem contar que o processo digital de produção e animação e criação de cenários dá uma cara nova, atual, com qualidade muito superior aos outros filmes", explica o desenhista, que desta vez também não abriu mão da trilha sonora bem integrada à ação das travessuras da turminha. O que mantém a singela turminha tão atrativa para o público do mundo todo (os gibis da Turma da Mônica são traduzidos até para o chinês) em tempos em que as crianças têm cada vez mais acesso a desenhos violentos, recheados de recursos ultratecnólogicos e com temas por vezes tão regionais como os das história de Chico Bento? Mauricio aposta na renovação e, ao mesmo tempo, na tradição. "O novo vem com os jovens talentos que passam a trabalhar conosco. Os rapazes da Labo Cine e até os dubladores. Quando iniciamos o processo de dublagem, achamos que estava tudo muito estanque, sem dinamismo. Chamamos os dubladores e demos liberdade para que recheassem o filme de cacos, de expressões que atualizam e dão frescor aos diálogos. Funcionou. E a tradição mantém a turminha falando como criança quando os personagens são crianças, como adultos quando são adultos, sem fazer discurso, sem apelação também." Ele tem razão. Desta vez, tudo está diferente, mas continua igual. A turminha viaja no tempo para buscar os quatro elementos que foram parar em diferentes eras da história depois que Cebolinha, Cascão, Magali e Mônica aprontam uma bela confusão no laboratório de Franjinha, que está criando uma máquina do tempo através da união do fogo, da água, da terra e do ar. Cada um segue para um tempo diferente. Cebolinha vai para o espaço buscar o ar. Cascão vai para o Brasil colônia, para uma aldeia indígena cuja floresta secou por conta de um bandeirante ambicioso que usa a água para drenar os rios e desenvolver o Garimpo. Mônica e Magali Mônica vai para pré-história buscar o fogo. E Magali acaba voltando a alguns anos atrás, quando todos ainda eram bebês e a Moniquinha, antes de ganhar o Sansão, quer mesmo é brincar com o elemento terra. Tudo está mais dinâmico e atual, mas o Cebolinha ainda continua com seus planos mirabolantes, Cascão continua fugindo da água, Mônica continua turrona e dentuça e Magali come como sempre. Novos personagens, como a sensual, mas não vulgar, Cabeleira Negra, também ganham a tela. Sem contar a participação dos nem tão novos assim, mas ainda desconhecidos de quem não é mais criança, Dorinha e Luca. Ela é uma garotinha descolada e esperta, como qualquer outra, com a diferença de que é cega. Ele é um garotinho que adora esporte, principalmente basquete, e se locomove em uma cadeira de rodas superequipada. Sem fazer discurso, o filme toca em temas como a inclusão social e até mesmo a ecologia. "Você pensa que só porque eles são portadores de deficiência física as crianças gostam menos? Que nada! No Parque da Mônica (no Shopping Eldorado), a Dorinha e o Luca são dois dos personagens para quem as crianças mais fazem perguntas, que vão desde se a Dorinha, já que não enxerga, é capaz de sonhar", orgulha-se o desenhista, que pretende levar a Cabeleira Negra para os quadrinhos. "Ela foi criada para o filme, mas vai acabar ganhando histórias dela. Ela seduziu o coração do Astronauta, que tem uma história melancólica, de um romance que não deu certo. Merece mais uma chance." Em tempo de Pokemons e afins, é a animação nacional que merece sempre mais uma chance. Turma da Mônica - Uma Aventura no Tempo (Br/2007, 80 min.) - Animação. Direção Mauricio de Sousa. Livre. Cotação: Ótimo