Italiano Dino Risi libera seus monstros em livro de memórias

No fim da vida, Dino Risi veio gravar uma minissérie de TV em Parati. Uma noite, com diarreia, teve uma cólica violenta. Para não borrar as calças, abaixou-as, ficou de cócoras e fez ali mesmo suas necessidades. Acenderam-se luzes, portas e janelas foram abertas e uma família inteira flagrou Dino Risi na constrangedora situação. Risi foi um grande da comédia italiana (o maior?). Algum crítico há de dizer que foi Mario Monicelli; outro, Luigi Comencini. Foi Dino Risi, o rei da tragicomédia. Mas nem ele imaginou uma situação como essa na sua série dos Monstros.

Olhe aí a foto – dois policiais capturam perigoso meliante. A imprensa pinta o criminoso como monstro. Na foto, como no filme, os monstros são os policiais. Dino Risi, filho de médico, chegou a estudar medicina e pensava se especializar em psiquiatria. O cinema desviou-o da rota, ou vocação, familiar. Foi assistente de Mario Soldati e de Alberto Lattuada antes de virar diretor de curtas e longas. Os primeiros filmes inscreviam-se na tendência do chamado ‘neorrealismo róseo’, mas com o tempo Dino Risi encontrou o próprio caminho. Já que se interessava tanto por psiquiatria, talvez se pudesse dizer que sofria de distúrbio de personalidade.

Há um Dino Risi que satiriza sem dó os sociopatas e obcecados sexuais, especialmente nos esquetes de Os Monstros. E há um Dino Risi que, sem deixar de fazer humor, mas talvez mais trágico que cômico, analisa o vazio existencial e a alienação dos sentimentos em grandes filmes como Aquele Que Sabe Viver e Férias à Italiana. Esse último, de 1965, com Enrico Maria Salerno, é o filme que Michelangelo Antonioni teria feito, se fosse diretor de comédias. Dino Risi morreu em Roma, aos 91 anos, em 7 de junho de 2008. Teve tempo de publicar um admirável livro de memórias, editado na Itália pela Mondadori, em 2004, e na França pela Éditions de Fallois e L’Age de L’Homme, em 2014.

A bibliografia brasileira de cinema anda defasada. Publicam-se alguns livros de teoria – está saindo o seminal, mas atrasadíssimo, O Que É o Cinema?, de André Bazin –, alguns de memórias – em julho virá, enfim, o aguardado livro de Cacá Diegues –, mas, no geral, tirando-se os registros da Mostra, os lançamentos ainda são limitados. Saíram, nos EUA, dois extraordinários livros sobre Otto Preminger e William Wyler, e Wyler, vale lembrar, ocupa o centro de muitas elucubrações de Bazin sobre a realidade objetiva, que o levavam a abraçar o plano-sequência wyleriano. Na França, as memórias de Dino Risi (Mes Monstres) e Alexandra Stewart (Mon Bel Age) fazem a delícia dos cinéfilos.

É pouco provável que esses livros venham a ser editados aqui, por mais que merecessem. Mas, para isso, existe a internet, que facilita a compra. O cinéfilo de carteirinha vai amar o livro de Dino Risi. A história que abre esse texto é contada en passant. Na abertura, o próprio autor faz uma dedicatória com valor de advertência: “Aos que lerem com indulgência essa vida desordenada que é a minha.” A ‘desordem’ manifesta-se por meio de um relato não linear. Para suas memórias, Dino Risi viaja nas lembranças e evoca fatos, filmes e personagens de forma não cronológica. Cria aforismos.

O texto de abertura não poderia ser mais sugestivo – Le Chien de Buchenwald (O Cão de Buchenwald). Risi evoca Venanzio Barabini, que virou chefe-eletricista de muitos filmes, inclusive dele, e teve um affair com Michele Mercier, a indomável Marquesa dos Anjos. Preso no campo nazista de Buchenwald, Barabini ligou-se ao cachorro do comandante, que recebia generosas porções de comida. Ele comia os restos do cão, e assim sobreviveu. Risi faz belas reflexões sobre o cinema, e os filmes, mas é um grande observador da natureza humana (seus filmes são prova disso). Conta como, muito jovem, foi amante de Alida Valli, que filmava com Mario Soldati (e o diretor morria de ciúme). A tórrida relação terminou com o fim da filmagem. Ela se despediu dizendo que o chamaria por telefone. Nunca o fez. Reencontraram-se velhos, quando ambos receberam, no mesmo palco, prêmios de carreira.

O grande Vittorio De Sica era casado, mas tinha uma amante fixa (e dois filhos com ela). Todo dia, levantava-se cedo e ia à casa da outra para que os filhos, antes de ir à escola, acordassem papai com seu beijo matinal. Dino Risi dirigiu os maiores atores italianos – Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi, Alberto Sordi e Marcello Mastroianni (claro). Ele filmou como ninguém os monstros do cotidiano, isso é, nós. É revelador que tenha chamado seu livro Meus Monstros. É uma leitura deliciosa, que ilumina o autor e toda uma era do cinema italiano.