'It - A Coisa' e 'Polícia Federal - A Lei é para Todos' estão entre as estreias da semana

Estreia o longa sobre a Lava Jato, Polícia Federal - A Lei é para Todos, com a expectativa de se converter num grande sucesso de público. O problema é que a sociedade brasileira anda muito polarizada, e as acusações ao filme de Marcelo Antunez não decorrem somente do choque entre ‘coxinhas’ e ‘petralhas’. As próprias federações de servidores da PF - policiais vs. procuradores - estão brigando pela forma como se veem retratadas na tela. Outro problema, pensando em termos de público, é que também estreia It - A Coisa, terror baseado em Stephen King, que promete arrastar multidões de jovens ao cinemas. O trailer é assustador, com aquele palhaço assassino. Quem, ou o que é? Cinéfilos de carteirinha devem apostar em outro programa. O chileno Uma Mulher Fantástica é obra de impacto, e com uma protagonista trans de presença muito forte e carismática, Daniela Vega.

2:22 - Encontro Marcado

2:22, Estados Unidos-Austrália/2017, 98 min. Thriller. Dir. Paul Currie. Com Teresa Palmer, Michiel Huisman, Sam Reid.

A trama parece engenhosa e o trailer cria expectativa. Um homem ingressa num verdadeiro pesadelo ao perceber que um padrão está regendo sua vida - exatamente todo dia, e na mesma hora, 2:22, ocorrem coisas bizarras com ele. A coisa fica perigosa? Como reagir? A trama fantástica leva a cenas espetaculares, como a (quase) colisão de dois aviões num aeroporto. O holandês Michiel Huisman é um artista multimídia (ator, cantor, compositor), mas, claro, só interessa que ele participa de Game of Thrones desde 2014, como Daario Naharis.

12 anos. DUBLADO: Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Interlagos, Jardim Sul, Morumbi Town, Shopping D. LEGENDADO: Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Frei Caneca - Espaço Itaú, Jardim Sul, Morumbi Town, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Até Nunca Mais

À Jamais, França-Portugal/2017, 90 min. Drama. Dir. Benoît Jacquot. Com Mathieu Amalric, Julia Roy, Jeanne Balibar.

Casados durante muito tempo, Mathieu Amalric e Jeanne Balibar permanecem parceiros na arte. Aqui, formam o que não deixam, de ser - casal de artistas. Ele morre e ela se confronta com a solidão. Parece deprê, mas diretor e elenco garantem a substância. Jacquot sempre foi um corpo meio estranho no cinema francês, mais ligado ao estilo austero de Robert Bresson que ao espírito da nouvelle vague.

14 anos. Frei Caneca - Espaço Itaú.

It - A Coisa

It, Estados Unidos/2017, 135 min. Terror. Dir. Andrés Muschietti. Com Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard.

No cinema e na literatura, Stephen King é sinônimo de frisson. Pense em Carrie, no Iluminado... Quem ou o quê é esse palhaço que está matando crianças numa pequena cidade? Prepare-se, porque as emoções são fortes.

12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Lapa, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Morumbi Town, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (IMAX), Boulevard Tatuapé, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (IMAX), Bristol, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi (IMAX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Morumbi Town, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Raposo Shopping, Santana Parque, Villa Lobos.

O Jantar

The Dinner, Estados Unidos/2016, 120 min. Suspense. Dir. Oren Moverman. Com Richard Gere, Steve Coogan, Laura Linney.

Dois irmãos e as respectivas mulheres se encontram para jantar. Um é político famoso, colocam os assuntos em dia, mas há um tema tabu que, de repente, cria mal-estar. Os filhos de ambos estão metidos em confusão. No quê, exatamente? O diretor Moverman estrutura seu filme no dinamismo dos diálogos. Um filme assim exige bons atores. Repare nos nomes e veja se ele não está bem servido.

16 anos. Caixa Belas Artes, Cinearte, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Reserva Cultural.

Lino - Uma Aventura de Sete Vidas

Brasil/2016, 93 min. Animação. Dir. Rafael Ribas. Com Selton Mello, Paolla Oliveira, Dira Paes.

Animador de festas infantis, Lino não suporta mais a rotina de maus tratos das crianças, nem vestir a fantasia de gato gigante. A situação se complica quando um mágico desastrado o transforma em gato de verdade. Boa técnica (e boas cenas) ajudam essa animação que se beneficia da participação de Selton Mello, que fornece a voz, e algo mais, ao protagonista. O filme ganha significado especial neste ano em que se comemora o centenário da primeira animação brasileira.

Livre. Anália Franco, Boavista, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Eldorado, Iguatemi, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Morumbi Town, Morumbi Town (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, Villa Lobos.

Uma Mulher Fantástica

Una Mujer Fantástica, Chile/2017, 104 min. Drama. Dir. Sebastián Lélio. Com Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim.

Marina é uma mulher trans impedida de comparecer ao enterro do companheiro. A família dele a considera uma aberração e tenta mantê-la à distância. Um filme rico, complexo, que aborda temas da maior atualidade. E o diretor chileno Lelio ainda ousa ao colocar uma trans no papel. A simples presença de Daniela Vega acrescenta uma veracidade, acaso perturbação, ao filme, que é muito bom. E não pense que, por ser trans, ela ‘é’ a personagem. “Tive de interpretá-la, como faz qualquer atriz”, ela diz. Lelio venceu o prêmio de roteiro em Berlim.

14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Polícia Federal - A Lei é Para Todos

Brasil/2017, 110 min. Drama.Dir. Marcelo Antunez. Com Marcelo Serrado, Antonio Calloni, Flávia Alessandra.

Primeiro filme de uma trilogia que pretende contar a história da Lava-Jato. Mostra como tudo começou, culminando no envolvimento do ex-presidente Lula e sua condução coercitiva para interrogatório. É obra polêmica, acusada de parcialidade, e que nasce com a expectativa de ser um grande sucesso de público. O fim de semana de feriadão foi escolhido para lançamento justamente por favorecer a ida do público ao cinemas. Na segunda, 11, saberemos se a estratégia funcionou.

12 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Interlagos, Iguatemi, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Morumbi Town, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos.