<i>Stomp</i> e favoritos ao Oscar dominam bilheterias dos EUA O drama urbano Stomp the Yard conseguiu liderar as bilheterias dos Estados Unidos neste domingo, enquanto favoritos ao Oscar como Labirinto do Fauno e A Rainha garantiram lugares entre os dez filmes mais vistos, dois dias antes do anúncio das indicações ao maior prêmio de Hollywood. Stomp ganhou 13,3 milhões de dólares nos últimos três dias, informou a distribuidora Columbia Pictures. O filme foi seguido de Uma Noite no Museu, com 13 milhões de dólares nas bilheterias. O único lançamento do final de semana, a refilmagem de horror The Hitcher, ficou em quarto lugar com decepcionantes 8,2 milhões de dólares. Stomp traz o ator-dançarino Columbus Short como um estudante universitário que entra em uma competição de stepping na luta pelo afeto de uma garota (Meagan Good). O estilo de dança enérgico é popular há décadas entre as fraternidades negras dos EUA. O filme, que custou 14 milhões de dólares para ser feito, já arrecadou 41,6 milhões em dez dias em cartaz, e está perto dos 60 milhões de dólares, informou a Sony . Já a comédia com Ben Stiller Uma Noite no Museu arrecadou 205,8 milhões de dólares após cinco semanas em cartaz, informou a Twentieth Century Fox, unidade da News Corp. The Hitcher, uma refilmagem do cult de horror de 1986 A Morte Pede Carona, com Rutger Hauer, traz Sean Bean no papel do psicopata do título. O lançamento da Rogue Pictures marca a estréia na direção do veterano de clipes musicais Dave Meyers. O estúdio disse que o total arrecadado na estréia foi "apenas ok", já que esperava uma arrecadação de 10 milhões a 11 milhões de dólares. A Rogue é uma unidade da Focus Features, da General Electric . Dreamgirls - Em Busca de um Sonho subiu para a terceira posição, com 8,7 milhões de dólares graças ao Globo de Ouro que ganhou na segunda-feira passada por Melhor Comédia ou Musical. O drama musical já arrecadou 78,1 milhões de dólares até a data. Foi lançado pela Paramount Pictures, uma unidade da Viacom . O drama de Will Smith The Pursuit of Happyness (Em Busca da Felicidade) caiu dois lugares para a quinta posição, com 6,7 milhões de dólares; no total, já conseguiu 145,6 milhões de dólares. O filme em língua espanhola Pan´s Labyrinth ficou em sétimo lugar com 4,7 milhões de dólares, após ser visto em 609 cinemas. Ele já arrecadou 10,2 milhões de dólares nas bilheterias. A fábula violenta do diretor mexicano Guillermo del Toro está entre os nove filmes que disputam as cinco indicações para o Oscar de filme estrangeiro. Labirinto do Fauno foi lançado pela Picturehouse, unidade da Time Warner . A Rainha, com Helen Mirren como a monarca britânica, já arrecadou 3,7 milhões de dólares, dividindo a oitava posição com Children of Men. Mirren é a favorita para o Oscar de melhor atriz. Até agora, o filme já arrecadou 35,9 milhões de dólares.