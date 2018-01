<i>Stomp the Yard</i> lidera bilheterias dos EUA O filme Stomp the Yard abriu o fim de semana com o pé direito, ao estrear com uma arrecadação de US$ 22 milhões. Um dançarino de rua de Los Angeles, novato, mas talentoso, disputa concurso entre grupos rivais, o filme da Sony Screen Gems, que derrubou a carreira de Uma Noite no Museu, da 20th Century Fox, que ficou em primeiro lugar durante três semanas consecutivas nos Estados Unidos. Uma Noite no Museu baixou para o segundo lugar, com arrecadação de US$ 17,1 milhões, totalizando US$ 185,8 milhões, segundo cálculos dos estúdios. Uma Noite no Museu estreou no Brasil neste final de semana e também foi um sucesso, segundo a distribuidora, com uma platéia de mais de meio milhão de pessoas. Estrelado por Ben Stiller, teve a terceira maior abertura de um filme da Fox, depois de A Era do Gelo 2 e X-Men: O Confronto Final, no Brasil. Uma Noite no Museu estreou no Brasil neste final de semana e também foi um sucesso, segundo a distribuidora, com uma platéia de mais de meio milhão de pessoas. Estrelado por Ben Stiller, teve a terceira maior abertura de um filme da Fox, depois de A Era do Gelo 2 e X-Men: O Confronto Final, no Brasil. Confira a lista dos dez filmes mais vistos neste fim de semana nos EUA: 1. Stomp the Yard, US$ 22 milhões 2. Uma Noite no Museu, US$ 17,1 milhões 3. The Pursuit of Happyness, US$ 9,1 milhões 4. Dreamgirls, US$ 8,1 milhões 5. Freedom Writers, US$ 7,1 milhões 6. Children of Men, US$ 6,4 milhões 7. Alpha Dog, US$ 6,1 milhões 8. Primeval, US$ 6 milhões 9. Arthur and the Invisibles, US$ 4,3 milhões 10. The Good Shepherd, US$ 3,9 milhões