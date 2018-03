Isabella Rossellini presidirá júri de mostra alternativa no Festival de Cannes

A atriz e cineasta ítalo-norte-americana Isabella Rossellini vai chefiar o júri da mostra Un Certain Regard, um fórum alternativo aos filmes que concorrem à Palma de Ouro, principal prêmio do Festival de Cinema de Cannes, no próximo mês, disseram os organizadores nesta sexta-feira.

A filha do diretor Roberto Rossellini e da atriz Ingrid Bergman estourou no cinema em 1986, no papel de Dorothy Vallens no filme de sucesso Veludo Azul, de David Lynch, que se tornou cult.

Rossellini, de 62 anos, também atuou em White Lights, de Taylor Hackford, Tough Guys Do not Dance, de Norman Mailer, e The Funeral, de Abel Ferrara.

"Isabella Rossellini entregará o prêmio de Un Certain Regard e se encontrará com os vencedores em 23 de maio, sábado, na véspera da cerimônia de encerramento", diz um comunicado do festival, que começa no dia 13 de maio no balneário da Riviera Francesa.

A lista dos competidores na mostra Un Certain Regard, que tende a promover diretores mais jovens, será divulgada na quinta-feira, 16, como também a dos selecionados para a competição principal.