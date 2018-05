Isabela Moner será protagonista do live-action de 'Dora, a Aventureira'

A atriz Isabela Moner foi anunciada nesta quinta-feira como a protagonista de Dora, a Aventureira, live-action que será produzido pelo estúdio Paramount Pictures.

Em entrevista ao site da revista The Hollywood Reporter, o presidente da subsidiária Paramount Players, Brian Robbins, falou sobre a escolha da atriz para o papel.

"Estamos muito entusiasmados por termos encontrado a nossa Dora em Isabela. Dora tem sido uma famosa e corajosa heroína da televisão e, assim como ela, Isabela tem um espírito incrível e luta por valores positivos", disse.

Na conhecida animação infantil do canal Nickelodeon, Dora é uma heroína latina de sete anos que vive aventuras em um mundo tropical imaginário de florestas e praias. Já no longa, a protagonista será uma adolescente que vai embarcar em uma grande aventura junto com seu melhor amigo, o macaco Botas, e seu primo Diego.

Isabela revelou estar "honrada e animada" com o papel.

"Cresci vendo a série e para mim, especialmente como latina, Dora foi um grande exemplo a seguir. Ela é forte, corajosa e divertida. Mal posso esperar para colocar a mochila e começar sua próxima aventura!", contou a atriz, que é filha de peruana e participou de "Transformers: O Último Cavaleiro".

O live-action de "Dora, a Aventureira" será dirigido por James Bobin, de "Alice Através do Espelho", com roteiro de Nick Stoller. Os dois já haviam trabalhado juntos na versão para o cinema de "Os Muppets".

O longa será filmado na Austrália e está previsto para chegar aos cinemas em 2019.