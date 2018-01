Irmãs Bennet mostram poder feminino em 'Orgulho e Preconceito e Zumbis'

O clássico de Jane Austen Orgulho e Preconceito recebe uma visão diferente para as telas do cinema neste ano, com a heroína Elizabeth Bennet armada com uma espada e lutando contra zumbis.

A atriz Lily James, da série Downton Abbey e Cinderella, interpreta a amada personagem em Orgulho e Preconceito e Zumbis, adaptação em que um novo inimigo é adicionado à história de amor entre classes sociais na Inglaterra do século 19.

"Bom, acho que é como Shakespeare, você faz de milhões de maneiras diferentes e ainda é válido porque é um clássico atemporal e lindamente escrito", disse Lily durante a estreia do filme em Los Angeles, na noite de quinta-feira, 21.

Charles Dance interpreta o Sr. Bennet no filme, com as atrizes Bella Heathcote, Suki Waterhouse, Ellie Bamber e Millie Brady interpretando as irmãs de Elizabeth.

"As irmãs Bennet eram como as Spice Girls com espadas. Gostamos de chutar traseiros", disse Lily. "As mulheres comandam este filme. É tudo sobre poder feminino, e foi muito divertido".

O filme é baseado no livro de mesmo nome publicado em 2009.

(Reportagem da Reuters Television, em Los Angeles)