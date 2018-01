Irmãos Wachowski estréiam filme de 'Speed Racer'

Os irmãos Wachowski, famosos por terem escrito e dirigido a trilogia Matrix, em conjunto com o produtor Joel Silver, realizaram a versão cinematográfica do desenho animado japonês Speed Racer, que tem estréia prevista para 9 de maio. Para realizar o filme e dar consistência à história de um jovem que se torna um piloto de corridas similares à Nascar norte-americana (onde os automóveis correm em uma pista oval), mas onde os carros fazem acrobacias perigosas e são dotados de armas e bugigangas tecnológicas, os Wachowski e Silver chamaram um elenco de estrelas: Susan Sarandon, John Goodman, Emile Hirsch, Christina Ricci e Matthew Fox. O filme irá mostrar Speed Racer correr até se tornar um campeão e defender o nome da pequena empresa familiar de Pops Racer (pai de Speed) contra um conglomerado gigante que controla os resultados das corridas. Susan Sarandon, musa do cinema independente norte-americano, procurou, em uma coletiva de imprensa com o elenco em Londres, encontrar uma "mensagem" transmitida pelo filme dizendo: "É a história de uma pequena empresa familiar que desafia uma gigantesca corporação. Os irmãos Wachowski mantiveram intacta sua mensagem." No pôster promocional do filme, no entanto, é possível ver os patrocinadores Yokohama e Petrobras, não muito distantes das gigantes criticadas no filme. A atriz não ficou muito confortável ao explicar porque aceitou o papel no filme: "Minha família gostou muito de Matrix. Pensei que meus filhos me achariam cool por trabalhar com os irmãos Wachowski." Questionados se preferem Alonso ou Hamilton, Goodman, Susan, Hirsch e Christina mostraram-se alheios aos nomes mencionados, até que a última disse "Alonzo (sic), com certeza. Ele se chama Alonzo, não é?"