Irmãos Taviani ganham retrospectiva que inclui filme do caçula

Decorrido mais de meio século de carreira, aureolada por alguns dos prêmios mais prestigiados do mundo – Palma de Ouro, Urso de Ouro –, os irmãos Taviani ainda não têm uma definição muito clara do cinema. Na entrevista realizada na sexta via telão, de Roma, Paolo e Vittorio disseram que lhes encanta contar histórias e refletir sobre o homem no mundo (a grande história), mas há um mistério, no cinema, que ainda não conseguiram explicar nem sabem se vão, algum dia.

O espectador tem agora a chance de se debruçar, ele próprio, sobre esse ‘mistério Taviani’. Homenageados no Festival de Cinema Italiano no Brasil, os Taviani ganham retrospectiva e neste sábado, de cara, passam quatro filmes emblemáticos – Allonsanfan, com Marcello Mastroianni, Sotto il Segno dello Scorpione, A Noite de São Lourenço e Pai, Patrão. No domingo, passa outro clássico, Kaos.

Um terceiro fratello, Franco Brogi Taviani, está na cidade para prestigiar o evento e exibir seus filmes, entre eles o drama psicanalítico Gli Sconocciuti, Os Desconhecidos. Franco brincou na coletiva. Disse que tudo o que Paolo e Vittorio alcançaram na carreira precisam dividir por dois. O que ele faz é sozinho. Os irmãos lembraram um episódio da 2.ª Guerra para definir o caráter do caçula: Franco Brogi nu, aos 3 anos, fugindo de soldados alemã\es e dizendo: “No ho paura”(“Não tenho medo”).

O festival exibe outros filmes, além da retrospectiva. Destacam-se: A Grande Beleza, de Paolo Sorrentino, e Miele, Mel, de Valeria Golino, cujo marido, o ator Riccardo Scamarcio, desembarca em São Paulo no começo da semana.

IRMÃOS TAVIANI

MIS. Av. Europa, 158, tel. 2117-4777. R$ 10. Até 27/11.