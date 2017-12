Irmãos Coen levam Oscar 2008 de Melhor Direção

O diretor de Os Infiltrados, ganhador do Oscar em 2007, Martin Scorsese, entregou o prêmio de melhor Diretor a Ethan Coen e Joel Coen (Onde os Fracos Não Têm Vez). Veja também: Confira a lista de vencedores na cerimônia do Oscar 2008 Galeria de fotos do tapete vermelho Veja as fotos de todos os vencedores Entre diretores, os irmãos Coen são favoritos ao Oscar "Eu não tenho muito o que acrescentar ao que já disse antes", disse Ethan no discurso de agradecimento. Joel Coen relatou um fato da infância da dupla: "Ethan e eu fazemos filmes desde crianças. Nos anos 60, ele colocou um terno, pegou uma maleta e fizemos um filme sobre 'um homem ocupado'. O que fazemos agora não parece ser tão diferente daquela época". Joel disse ainda que eles estavam muito emocionados com o prêmio e "muito gratos por nos deixarem continuar a fazer nosso trabalho. Muito obrigado." Ele concorria com Paul Thomas Anderson (Sangue Negro), Tony Gilroy (Conduta de Risco), Jason Reitman (Juno) e Julian Schnabel (O Escafandro e a Borboleta).